Most Wanted
Folge 3: "Wir wurden verraten!"
45 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12
15 Prominente brechen aus einem Gefängnis aus. Ihr Ziel ist es, fünf Tage auf freiem Fuß zu bleiben. Drei Hunter nehmen die Verfolgung auf. Sie erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der flüchtigen Targets. Die entscheidende Rolle spielt die Öffentlichkeit: Jeder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets geben. Die Gejagten sind jedoch auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, denn sie haben weder Geld noch ein Handy bei sich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Most Wanted
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen