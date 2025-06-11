Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tag 3: Spektakuläre Flucht übers Wasser

49 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 6

15 Prominente brechen aus einem Gefängnis aus. Ihr Ziel ist es, fünf Tage auf freiem Fuß zu bleiben. Drei Hunter nehmen die Verfolgung auf. Sie erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der flüchtigen Targets. Die entscheidende Rolle spielt die Öffentlichkeit: Jeder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets geben. Die Gejagten sind jedoch auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, denn sie haben weder Geld noch ein Handy bei sich.

