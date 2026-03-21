Mud Madness - Die Schlamm-Racer
Folge vom 21.03.2026: Allein auf weiter Flur
45 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Die Fahrzeuge sind im Gelände hohen Belastungen ausgesetzt. Wenn die Mud Racer mit Highspeed über die Schlammpisten brettern, geht oft etwas zu Bruch. Zwischen den Rennen sind deshalb regelmäßig Reparaturen notwendig. Bryce Sparks wird bei der Suche nach einem Ersatzteil von seinen Fans unterstützt. Diese Hilfe nimmt der Adrenalin-Junkie dankbar an, denn beim „Hill & Hole“-Event will er an AJ Robertson vorbeiziehen, der weiterhin die Spitzenposition hält. Die Chancen stehen gut, denn bei dem Wettkampf in Arkansas wird die doppelte Punktzahl vergeben.
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Genre:Dokumentation, Reality, Motorsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.