SAT.1 Staffel 3 Folge 1 vom 30.05.2025
92 Min. Folge vom 30.05.2025 Ab 6

Schlagerstar, Popsänger oder Rapper - welcher Musiker gibt bei "Murmel Mania" den Takt an? Schnippt sich Vanessa Mai an die Spitze der Family-Entertainment-Show? Kann Lou Bega zum Prime-Time-Start der neuen Staffel "Murmel Mania" einen Hit landen? Oder legt Smudo neben den richtigen Wortspielen auch die perfekten Murmelspiele hin?

SAT.1
