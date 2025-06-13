Nehmt es mit Humor: spannende Murmel-DuelleJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Nehmt es mit Humor: spannende Murmel-Duelle
91 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 6
Die Comedians Bastian Bielendorfer, Guido Cantz und Simon Pearce treten im großen Murmel-Duell gegeneinander an.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Cheerio Entertainment GmbH