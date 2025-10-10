Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
My Home is your Future

Earthships und Kugel-Haus

GalileoStaffel 1Folge 1
Earthships und Kugel-Haus

Earthships und Kugel-HausJetzt kostenlos streamen

My Home is your Future

Folge 1: Earthships und Kugel-Haus

24 Min.Ab 6

Reporterin Claire Oelkers ist in New Mexiko und lernt dort das Earthship kennen - ein autarkes Haus aus Müll. Architekt Michael Reynolds zeigt ihr, wie alte Reifen, Flaschen und Dosen ein nachhaltiges Zuhause ergeben, das ganz ohne Heizung oder Klimaanlage auskommt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

My Home is your Future
Galileo
My Home is your Future

My Home is your Future

Alle 1 Staffeln und Folgen