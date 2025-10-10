My Home is your Future
Folge 1: Earthships und Kugel-Haus
24 Min.Ab 6
Reporterin Claire Oelkers ist in New Mexiko und lernt dort das Earthship kennen - ein autarkes Haus aus Müll. Architekt Michael Reynolds zeigt ihr, wie alte Reifen, Flaschen und Dosen ein nachhaltiges Zuhause ergeben, das ganz ohne Heizung oder Klimaanlage auskommt.
Copyrights:© ProSieben