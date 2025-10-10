Erdhaus und Hurricane-SiedlungJetzt kostenlos streamen
My Home is your Future
Folge 3: Erdhaus und Hurricane-Siedlung
22 Min.Ab 6
In Florida entdeckt "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers Häuser, die jedem Wirbelsturm trotzen - es wirkt wie in einem Bilderbuch. In der Schweiz schützt ein Haus, das in einen Berg gebaut wurde, gleichzeitig vor Hitze und Kälte.
My Home is your Future
Genre:Dokumentation
6
