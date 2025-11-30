Mysterium Bermudadreieck
Folge 3: Monsterwellen
40 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Die USS Cyclops ist eines der größten Schiffe, das je im Bermuda-Dreieck verschwand. Das Team bereitet sich für einen Tauchgang vor, um das Wrack zu untersuchen. Die Experten gehen zudem dem Phänomen der Monsterwellen auf den Grund, die möglicherweise für den Untergang der USS Cyclops sorgten.
Mysterium Bermudadreieck
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC