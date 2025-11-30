Der Tod kommt von untenJetzt kostenlos streamen
Mysterium Bermudadreieck
Folge 5: Der Tod kommt von unten
40 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Mit einem hochmodernen U-Boot erkundet das Team eines der tiefsten und dunkelsten Gebiete des Bermuda-Dreiecks. Die Experten hoffen, ein im Jahr 1921 verschollenes Schiff zu finden.
Mysterium Bermudadreieck
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC