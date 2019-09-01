Staffel 1 Folge 2: Eskalation am GartenzaunJetzt kostenlos streamen
Nachbarschaftsstreit
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Eskalation am Gartenzaun
51 Min.Folge vom 01.09.2019Ab 6
Als Harald Berger nach Hause kommt, ist er irritiert. Denn die Zufahrt zu seinem Grundstück ist plötzlich eingezäunt. Ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit droht daraufhin zu eskalieren. Auch in Prellenkirchen ist das Verhältnis zwischen Frau Masek und ihrem Nachbarn angespannt. Als ihre Streitigkeiten sogar vor Gericht landen, bleibt sie auf den hohen Kosten sitzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nachbarschaftsstreit
Alle 7 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4