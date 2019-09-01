Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 2vom 01.09.2019
51 Min.Folge vom 01.09.2019Ab 6

Als Harald Berger nach Hause kommt, ist er irritiert. Denn die Zufahrt zu seinem Grundstück ist plötzlich eingezäunt. Ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit droht daraufhin zu eskalieren. Auch in Prellenkirchen ist das Verhältnis zwischen Frau Masek und ihrem Nachbarn angespannt. Als ihre Streitigkeiten sogar vor Gericht landen, bleibt sie auf den hohen Kosten sitzen.

