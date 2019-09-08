Staffel 1 Folge 3: Siedlung in AufruhrJetzt kostenlos streamen
Nachbarschaftsstreit
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Siedlung in Aufruhr
51 Min.Folge vom 08.09.2019Ab 6
Gabriele und Manfred haben vor kurzem ein Grundstück gepachtet. Dieses wird nun regelmäßig von einer Nachbarin mit Müll beschmutzt. Als die Besitzer schließlich Klage erheben, erwartet die beiden eine böse Überraschung. Im Vorarlberger Hohenhems wird Gabriela mit einer Klage in Höhe von 15.000 Euro konfrontiert. Angeblich hat sie die Hecke ihres Nachbarn beim Schneiden beschädigt. Vor Gericht soll der Fall nun endgültig geklärt werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nachbarschaftsstreit
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4