ATVStaffel 1Folge 3vom 08.09.2019
Gabriele und Manfred haben vor kurzem ein Grundstück gepachtet. Dieses wird nun regelmäßig von einer Nachbarin mit Müll beschmutzt. Als die Besitzer schließlich Klage erheben, erwartet die beiden eine böse Überraschung. Im Vorarlberger Hohenhems wird Gabriela mit einer Klage in Höhe von 15.000 Euro konfrontiert. Angeblich hat sie die Hecke ihres Nachbarn beim Schneiden beschädigt. Vor Gericht soll der Fall nun endgültig geklärt werden.

ATV
