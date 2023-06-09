Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachbarschaftsstreit

Staffel 05 Folge 01: Na Pfau, wau wau

ATVStaffel 5Folge 1vom 09.06.2023
Staffel 05 Folge 01: Na Pfau, wau wau

49 Min.Folge vom 09.06.2023Ab 6

Im idyllischen Maltatal wird gestritten, was das Zeug hält. Ein kaltblütiger Serienmörder soll sein Unwesen treiben. Es ist der Dackel Toni, der keine Gnade kennt, wenn sich eine Katze auf sein Grundstück verirrt. Im Burgenland ist ein Haus von Rissen und Wasser bedroht. Schuld daran ist natürlich der Nachbar, der auf seinem Grundstück Umbauten vorgenommen hat. Wie desolat das Haus der Familie Reiner ist, zeigt sich, als sie die Jalousien herunterlassen. Früher ging das elektrisch, jetzt nur noch mit dem Besen. Tierisch geht es auch in Niederösterreich zu, denn hier hält die Nachbarin mehrere Pfaue. Schön anzusehen, aber extrem laut und immer wieder fliegen sie auf das Grundstück des Nachbarn und hinterlassen dort ihren Dreck. Da hilft auch das glänzende Gefieder nicht.

