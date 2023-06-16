Staffel 05 Folge 02: Nackte Tatsachen im NachbarsgartenJetzt kostenlos streamen
Nachbarschaftsstreit
Folge 2: Staffel 05 Folge 02: Nackte Tatsachen im Nachbarsgarten
In Stegersbach kommt es zu einem Prozess, weil eine Dame angeblich vom Nachbarn beobachtet wird. Sie will nur nackt in ihrem Garten sein und garteln, aber das geht nicht mehr, seit er eine Überwachungskamera hat. Es kommt zur Verhandlung. In Schönau streitet sich ein Hausbesitzer mit der Nachbargemeinde Blumau. Gründe dafür gibt es viele: Angefangen vom Parkplatz bis hin zum Lagerplatz des Herrn Schneider. Deshalb wurde von der Gemeinde ein Zaun errichtet, der ihm das Betreten seines Grundstückes erschwert. Natürlich darf auch der Streit um den Vierbeiner nicht fehlen, denn was für den einen der liebste Freund ist, ist für den anderen ein kläffender Köter. So ist es auch bei dem selbsternannten König des Berges in Klosterneuburg. Dem König wird die Krone geklaut und der Hund soll mit Steinen beworfen worden sein.
