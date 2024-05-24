Staffel 06 Folge 04: Kleine Kinder, große ProblemeJetzt kostenlos streamen
Nachbarschaftsstreit
Folge 4: Staffel 06 Folge 04: Kleine Kinder, große Probleme
49 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 6
In Graz erlebt eine Einwohnerin ihren persönlichen Albtraum, nachdem direkt neben ihrem Zuhause ein Kindergarten aufgemacht hat. Nicht nur die Kinder, auch die Eltern machen ihr das Leben zur Hölle und werden angeblich sogar handgreiflich. Eine Konstellation, die nach Streit schreit, findet sich in der Steiermark. Die Nachbarin ist die Mutter des ehemaligen Lebensgefährten.
Nachbarschaftsstreit
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4