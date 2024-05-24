Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachbarschaftsstreit

Staffel 06 Folge 04: Kleine Kinder, große Probleme

ATVStaffel 6Folge 4vom 24.05.2024
Staffel 06 Folge 04: Kleine Kinder, große Probleme

Staffel 06 Folge 04: Kleine Kinder, große ProblemeJetzt kostenlos streamen

Nachbarschaftsstreit

Folge 4: Staffel 06 Folge 04: Kleine Kinder, große Probleme

49 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 6

In Graz erlebt eine Einwohnerin ihren persönlichen Albtraum, nachdem direkt neben ihrem Zuhause ein Kindergarten aufgemacht hat. Nicht nur die Kinder, auch die Eltern machen ihr das Leben zur Hölle und werden angeblich sogar handgreiflich. Eine Konstellation, die nach Streit schreit, findet sich in der Steiermark. Die Nachbarin ist die Mutter des ehemaligen Lebensgefährten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Nachbarschaftsstreit
ATV
Nachbarschaftsstreit

Nachbarschaftsstreit

Alle 7 Staffeln und Folgen