Staffel 06 Folge 05: Das Glück der Erde liegt am Rücken der Pferde?

ATVStaffel 6Folge 5vom 31.05.2024
Staffel 06 Folge 05: Das Glück der Erde liegt am Rücken der Pferde?

49 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 6

In Graz wütet der Streit am Gartenzaun weiter. Grund für die Auseinandersetzung ist inzwischen nicht mehr der Kindergarten allein, sondern auch eine angrenzende Kfz-Werkstatt. Nicht weniger streitlustig geht es in einer Siedlung in Niederösterreich zu. Eine Familie fühlt sich durch die Pferde des Nachbarn gestört, weil diese angeblich zu viel Staub aufwirbeln und unangenehm riechen.

ATV
