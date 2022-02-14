Nachricht von Mama
Folge 3: Episode 3
44 Min.Folge vom 14.02.2022Ab 12
Ellis Sohn Lennart kommt seit Monaten nicht mehr aus seinem Zimmer - und jetzt hat er auch noch ein heftiges Video im Internet hochgeladen. Seine Lehrerin hat ihm zwar bisher immer den Rücken gestärkt, sieht sich jetzt aber gezwungen, ihn beim Schulleiter zu melden. Tobias bittet sie, noch einmal mit dem Teenager zu reden und schon bald zeigt sich, dass hinter seiner Isolierung nicht nur Trauer steckt. Lennart war der Einzige in der Familie, der Ellis letztes Geheimnis kannte.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH