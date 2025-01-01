Nachricht von Mama
Folge 8: Episode 8
44 Min.Ab 12
Der 16-jährige Lennart versteht langsam, dass seine Lehrerin seine Gefühle nicht erwidert und in ihm nur einen Schüler sieht, der Hilfe braucht. Aus Frust behauptet er, dass die beiden ein Verhältnis hätten und bringt sie damit in große Schwierigkeiten. Tobias kommt nicht mehr an Tochter Lisa heran und erkennt, dass er seine Kinder im Stich gelassen hat. Nach einer Aussprache mit Ellis Freundin Kati beschließt er, dass sich nun alles ändern muss. Kann er die Familie noch retten?
Genre:Romantische Komödie
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH