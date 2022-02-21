Nachricht von Mama
Folge 5: Episode 5
44 Min.Folge vom 21.02.2022Ab 12
Tills Buch "Hafenhunde" ist erschienen. Es soll eine Lesung in Ellis und Katis Buchhandlung geben. Im Einband steht eine Widmung: "Für Elli - die ich immer lieben werde". Als Ellis Mann Tobias das Buch in die Hände bekommt, droht die Affäre zwischen Till und Elli aufzufliegen ... Die 13-jährige Lisa entwickelt unterdessen Gefühle für ihre Freundin Henni, doch die Videos ihrer Mama sind nicht hilfreich: Sie gibt ihr nur Ratschläge für die erste Liebe zu einem Jungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nachricht von Mama
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH