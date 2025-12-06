Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nadiyas Familien-Lieblingsessen

Entspanntes Wochenende

sixxStaffel 1Folge 6vom 06.12.2025
Entspanntes Wochenende

Entspanntes WochenendeJetzt kostenlos streamen

Nadiyas Familien-Lieblingsessen

Folge 6: Entspanntes Wochenende

29 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6

Die Gewinnerin der sechsten Staffel "The Great British Bake Off" Nadiya Hussain zeigt, wie einfach Kochen ist. Die britische Bäckerin kreiert leichte und nahrhafte Rezepte zum Nachmachen. Zudem reist sie quer durch Großbritannien, lernt Hausfrauen kennen und trifft verschiedene Lebensmittelexperten. Dabei eignet sie sich viele Tipps und Tricks für ihre eigene Küche an.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nadiyas Familien-Lieblingsessen
sixx
Nadiyas Familien-Lieblingsessen

Nadiyas Familien-Lieblingsessen

Alle 1 Staffeln und Folgen