sixxStaffel 1Folge 7vom 06.12.2025
Folge 7: Überraschungsgäste

29 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6

Die Gewinnerin der sechsten Staffel "The Great British Bake Off" Nadiya Hussain zeigt, wie einfach Kochen ist. Die britische Bäckerin kreiert leichte und nahrhafte Rezepte zum Nachmachen. Zudem reist sie quer durch Großbritannien, lernt Hausfrauen kennen und trifft verschiedene Lebensmittelexperten. Dabei eignet sie sich viele Tipps und Tricks für ihre eigene Küche an.

sixx
