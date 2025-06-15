Nachts, wenn der Nager kommt ...Jetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 15.06.2025: Nachts, wenn der Nager kommt ...
44 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
Das Wetter an der Nordostküste der Philippinen ist unberechenbar. Sonnige Tage mit Temperaturen von über 30 Grad wechseln sich ab mit plötzlichem Starkregen und tropischen Wirbelstürmen. Und im Dschungel kriechen bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit gefährliche Rotrückenspinnen und Giftschlangen durch das Unterholz. Aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten. Ashley und ihr Survival-Partner William finden gleich am ersten Tag Trinkwasser und eine Höhle. Das Duo muss also keinen Unterschlupf bauen und spart beim Überlebenskampf in der Wildnis kostbare Energie.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Warner Bros. Discovery, Inc.