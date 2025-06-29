Fan-Challenge auf den PhilippinenJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 29.06.2025: Fan-Challenge auf den Philippinen
88 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 6
Zwei eingefleischte „Naked Survival“-Fans versuchen 14 Tage lang an einem abgelegenen Strand an der Nordküste der Insel Palawan zu überleben. Subtropisches Klima sorgt dort für Temperaturen von mehr als 35 Grad Celsius. Auf dem Eiland wimmelt es von Honigbienen und Mücken, die das gefährliche Denguefieber übertragen können. In der Vergangenheit haben Bill und Jolie entspannt auf der Couch mitgefiebert, wenn die Protagonist:innen ihrer Lieblingsserie an den entlegensten Orten der Welt bis an ihre Grenzen gingen. Jetzt kämpfen sie selbst ums Überleben.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-11: Warner Bros. Discovery, Inc.