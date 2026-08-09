Das Drama von Dürre und DurstJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 09.08.2026: Das Drama von Dürre und Durst
88 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Die Everglades im Süden Floridas sind ein rund 6.000 Quadratkilometer großes Marschland aus überschwemmten Graslandschaften, Wäldern und Feuchtgebieten. Doch Danni und Bob starten ihre Survival-Challenge während einer Dürreperiode. Bei Temperaturen von bis zu 40 Grad müssen die Überlebenskünstler:innen viel Flüssigkeit zu sich nehmen, andernfalls drohen sie, in der Wildnis zu dehydrieren. Aber das Wasserloch, zu dem das Duo marschiert ist, entpuppt sich als übel riechender Tümpel. Ob sich dieses Wasser nach dem Abkochen bedenkenlos trinken lässt, bleibt fraglich.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.