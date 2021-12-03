Folge vom 03.12.2021
Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Naked Survival XXL
Folge vom 03.12.2021: Folge 1
88 Min.Folge vom 03.12.2021Ab 12
Die zwölf Überlebenskünstler:innen werden an verschiedenen Stellen im Atchafalaya Basin ausgesetzt, dem größten Sumpfgebiet der USA. In dem unzugänglichen Labyrinth tummeln sich hungrige Alligatoren und im Dickicht kriechen Giftschlangen umher. Die Dreier-Teams sind mit Schneidewerkzeugen ausgerüstet und mit einem Topf, in dem sie das Brackwasser abkochen, das mit Mikroben und Parasiten verseucht ist. Zusätzlich darf jede Gruppe drei nützliche Survival-Tools auswählen. Entscheiden sich Kandidat:innen für einen Angelhaken mit Schnur oder für Pfeil und Bogen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.