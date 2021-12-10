Naked Survival XXL
Folge vom 10.12.2021: Folge 2
89 Min.Folge vom 10.12.2021Ab 12
Matt, Rylie und Ryan haben im Atchafalaya Basin ein Eichhörnchen erlegt. Das Nagetier liefert ihnen nicht viel Fleisch, aber die Mahlzeit gibt den Survival-Kandidat:innen bei Überlebenskampf neuen Auftrieb. Max, Amber und Gary haben es derweil in den Sümpfen des US-Bundesstaates Louisiana auf eine wesentlich größere Jagdbeute abgesehen. Das Trio spießt einen Fischkopf auf einen Alligator-Haken. Und Jeff, Steven und Lacey dichten ihren Unterschlupf mit Gras, Weidenblättern, Eichenlaub und Palmwedeln ab. Denn in der Wildnis ziehen dunkle Regenwolken auf.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3-4, Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.