Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen
1 StaffelAb 0
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Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen
Medizin aus der Natur – das Wissen um die Wirkung von Heilkräutern erfährt eine wahre Renaissance. Einfach im Wald oder auf der Wiese Pflanzen sammeln und daraus Salben, Tinkturen und Tees mit gesundheitsfördernder Wirkung herzustellen, fasziniert immer mehr Salzburgerinnen und Salzburger. Entsprechende Workshops und Kräuterwanderungen boomen.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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