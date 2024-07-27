Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzenJetzt kostenlos streamen
Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen
Folge 1: Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen
26 Min.Folge vom 27.07.2024
Medizin aus der Natur – das Wissen um die Wirkung von Heilkräutern erfährt eine wahre Renaissance. Einfach im Wald oder auf der Wiese Pflanzen sammeln und daraus Salben, Tinkturen und Tees mit gesundheitsfördernder Wirkung herzustellen, fasziniert immer mehr Salzburgerinnen und Salzburger. Entsprechende Workshops und Kräuterwanderungen boomen. Bildquelle: ORF/ORF- Salzburg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Natur, die heilt - Die Kraft von Blüten und Blättern nutzen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0