Navy CIS
Folge 5: San Dominick
40 Min.Ab 12
Während einer Navy-Übung auf hoher See fischt Gibbs eine Leiche aus dem Meer. Zusammen mit Tony, Bishop und Borin begibt er sich auf das Schiff, dem der Tote laut Ausweis angehörte: der Frachter San Dominick mit Kurs auf Bilbao in Spanien. Doch irgendetwas ist faul an Bord, denn der Ozeanriese weicht von seiner Route ab - und der Kapitän wurde angeblich von Piraten verletzt. Doch irgendetwas hat er zu verheimlichen ...
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
