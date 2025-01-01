Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Meister der Irreführung

"CBS Serien"Staffel 12Folge 6
Meister der Irreführung

Meister der IrreführungJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 6: Meister der Irreführung

42 Min.Ab 12

Die Psychiaterin Dr. Valerie Barnes wird in ihrem Haus erschossen. Ihre zehnjährige Tochter Rachel, die Misshandlungsspuren aufweist, findet die Tote. Gibbs und sein Team verdächtigen zunächst Valeries Nachbarn Nathan Curtis, da die Mordwaffe ihm gehörte. Doch als Ryan auftaucht, der Vater von Rachel, wendet sich das Blatt: Er gesteht die Tat - was seltsam ist, da nichts auf ihn als Täter hinweist. Dann enthüllen Gibbs und seine Kollegen eine schreckliche Wahrheit.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen