Navy CIS
Folge 16: Leland Robert Spears
41 Min.Ab 12
Vor vielen Jahren hat Gibbs unter dem Decknamen Leland Robert Spears verdeckt ermittelt. Nun ist ein Mann ermordet worden, der Gibbs' Undercover-Identität angenommen hat. Auch der Deckname seines damaligen Kollegen wurde neu vergeben, der zugehörige Mann ist ebenfalls tot. Wie sich herausstellt, waren beide Opfer Serben und wollten geheime Informationen entwenden. Die CIA-Agentin Michelle Stark entwickelte die falschen Identitäten damals. Ist sie in das Verbrechen verwickelt?
Weitere Folgen in Staffel 12
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Navy CIS
Alle 23 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-23: CBS International Television & © Season 12: CBS Television
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