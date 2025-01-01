Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rattenfänger

"CBS Serien"Staffel 12Folge 22
Folge 22: Die Rattenfänger

42 Min.Ab 16

Die Navy-Computerspezialistin Janine Wilt musste ihre Hilfsbereitschaft offenbar mit dem Leben bezahlen: Bevor sie ermordet wurdet, half sie Layna Korkmaz, die von einer Gruppe im Internet angeworben wurde, aber nicht bei deren Kampagnen mitmachen wollte. In dem Chatroom wird zu Gewalttaten und Hass gegen alles und jeden aufgerufen. Die Ermittlungen führen Gibbs und sein Team zu Bradley Simek, der augenscheinlich in den Mord verwickelt ist - und eine schwere Straftat plant ...

