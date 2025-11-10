Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Guernsey

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 10.11.2025
Guernsey

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Folge 1: Guernsey

47 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Guernsey, eine Insel im Ärmelkanal, scheint es Adolf Hitler besonders angetan zu haben. Als seine Truppen 1940 das ehemals britische Gebiet besetzen, lässt Hitler die Insel zu einer Festung ausbauen. Noch heute findet man hunderte Bunker, Tunnelsysteme und Geschützbatterien auf dem Eiland. Warum rüstete Hitler ausgerechnet hier derart auf?

