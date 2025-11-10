Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Maisy-Festung

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 10.11.2025
Folge 2: Die Maisy-Festung

43 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Eine verborgene und in Vergessenheit geratene Festung in der Normandie weckt das Interesse des Autors Gary Sterne. Die riesige Anlage scheint absichtlich zugeschüttet worden zu sein, doch weiterführende Forschungen enthüllen schließlich erstaunliche und bisher unbekannte Einzelheiten über den D-Day ...

