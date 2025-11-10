Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 2: Die Maisy-Festung
43 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Eine verborgene und in Vergessenheit geratene Festung in der Normandie weckt das Interesse des Autors Gary Sterne. Die riesige Anlage scheint absichtlich zugeschüttet worden zu sein, doch weiterführende Forschungen enthüllen schließlich erstaunliche und bisher unbekannte Einzelheiten über den D-Day ...
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: DCD Rights Ltd., Bildrechte: Licensed by DCD Rights Ltd./