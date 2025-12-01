Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 19.12.2025
44 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

In der Nähe der österreichischen Gemeinde St. Georgen sind noch heute die von Zwangsarbeiter des KZ Mauthausen unter schrecklichsten Bedingungen gebauten Tunnelsysteme zu finden. Angeblich wurden hier lediglich unterirdisch Düsenjets gebaut, doch der Heimatforscher Andreas Sulzer ist davon überzeugt, dass in den Stollen weitaus mehr stationiert war - Hitlers geheimes Atomwaffenprogramm ...

