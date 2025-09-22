Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 2: Die Festungsfront
33 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12
Bereits vor Beginn des Zweiten Weltkriegs beginnt Hitler mit dem Bau einer Front im Osten. Getarnt als Projekt zum Ausbau von Wasserwegen entsteht 1938 die Festungsfront Oder-Warthe-Bogen.
