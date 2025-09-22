Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Die Festungsfront

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 22.09.2025
Folge 2: Die Festungsfront

33 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12

Bereits vor Beginn des Zweiten Weltkriegs beginnt Hitler mit dem Bau einer Front im Osten. Getarnt als Projekt zum Ausbau von Wasserwegen entsteht 1938 die Festungsfront Oder-Warthe-Bogen.

