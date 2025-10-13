Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 13.10.2025
Während ihrer Regierungszeit arbeiten die Nazis an der Umsetzung ihrer Vision einer neuen Weltordnung. 1934 erbauen sie die Ordensburg Vogelsang, ein gigantischer Komplex, der als Ausbildungsstätte für die Anführer des Neuen Deutschlands dienen soll. Um aufgenommen zu werden, müssen Studenten ihren Stammbaum offenlegen und ihre körperlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

