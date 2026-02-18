Santiago Ziesmer - Spongebob, Die Stimme einer GenerationJetzt kostenlos streamen
Never Meet Your Idols
Folge 1: Santiago Ziesmer - Spongebob, Die Stimme einer Generation
In dieser Folge ist Santiago Ziesmer zu Gast – die Stimme von SpongeBob, Steve Urkel und so vielen anderen Figuren, mit denen ganze Generationen aufgewachsen sind. Seit Jahrzehnten prägt er mit seinem Humor, seinem Handwerk und seinem Timing ganze Generationen – und bekommt heute durch Social Media endlich das, was ihm lange gefehlt hat: ein Gesicht zur Stimme. Wir sprechen über seine Anfänge im Fernsehen, über absurde Studiosituationen, besondere Begegnungen und all die Momente, in denen Stimme allein reicht, um Menschen zu berühren. Santiago erzählt mit Wärme, Witz und Klarheit – über Arbeit, Wandel, Leidenschaft und darüber, wie es ist, wenn plötzlich Kids auf der Straße sagen: „Ey, bist du nicht... SpongeBob?!“ Spoiler Alert: Wir klären auch endlich das Vegeta Gate! Eine Folge über Humor, Handwerk, Hingabe – und eine Karriere, die heute sichtbarer ist als je zuvor.
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