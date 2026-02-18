Monty Arnold - Synchron, Kritik & Früher war alles besserJetzt kostenlos streamen
Never Meet Your Idols
Folge 6: Monty Arnold - Synchron, Kritik & Früher war alles besser
104 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
In dieser Folge ist Monty Arnold zu Gast – Kabarettist, Autor und Sprecher - und heute außerdem Blogger und Podcaster . Wir sprechen über seinen Weg von der Bühne ins Studio, Rätselhaftes aus der Synchronwelt, kreative Stolpersteine und warum ehrliche Kritik so viel Spaß macht. Außerdem geht’s um Lieblingsfilme, das schöne Hamburg, die goldene Ära der Funkwerbung – und natürlich Deponia.
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Never Meet Your Idols
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!
Enthält Produktplatzierungen