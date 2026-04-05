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Niederösterreich heute
Folge 1078: Niederösterreich heute vom 05.04.2026
14 Min.Folge vom 05.04.2026
Besuch am traditionsreichen Osterfeuer am Petersberg | KI soll steigende Netzkosten bremsen | Iran-Krieg zwingt "Doka“ zu neuen Transportwegen | Personenschützer berichtet vom Staatsschutz und Extremismus-Bekämpfung | Museen erinnern an Schieles und Kokoschkas Beziehung
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