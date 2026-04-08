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Niederösterreich heute
Folge 1081: Niederösterreich heute vom 08.04.2026
18 Min.Folge vom 08.04.2026
Drogenschmuggler hatte 85 Kokainpäckchen im Körper | ÖVP-Petition erhielt über 70.000 Unterschriften | Weitere Roboter für Operationen | Apostolische Visitation abgeschlossen | Theologe Paul Zulehner zur Apostolischen Visitation | Kurzmeldungen | Neue Handballhalle für Mödling | Spruchdeckerln einst und heute
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Niederösterreich heute
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