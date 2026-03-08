No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge vom 08.03.2026: Küstenflair
45 Min.Folge vom 08.03.2026
Nachdem die Kinder ausgezogen sind und ein weiteres Familienmitglied einzieht, passt das Haus nicht mehr zu den Bedürfnissen der Bewohnenden. Unterschiedliche Stilvorlieben treffen aufeinander: New-Orleans-Charme, Florida Coastal und moderner Organic Style. Jenn übernimmt die Herausforderung, alles ohne Abriss zu einem stimmigen Gesamtbild zu verbinden.
