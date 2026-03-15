Folge vom 15.03.2026
Vom hässlichen Entlein zum schönen SchwanJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge vom 15.03.2026: Vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan
45 Min.Folge vom 15.03.2026
Ein Paar liebt das naturnahe Grundstück seines Hauses – aber nicht dessen eigenwillige Architektur. Jenn greift die besonderen Elemente auf und verbindet orangefarbene Holzdecken und einen riesigen Essbereich mit einem organisch-modernen Design. Es entsteht ein Zuhause, das Charakter bewahrt und trotzdem zeitgemäß wirkt.
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Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.