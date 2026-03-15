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Vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan

Vom hässlichen Entlein zum schönen SchwanJetzt kostenlos streamen

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge vom 15.03.2026: Vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan

45 Min.Folge vom 15.03.2026

Ein Paar liebt das naturnahe Grundstück seines Hauses – aber nicht dessen eigenwillige Architektur. Jenn greift die besonderen Elemente auf und verbindet orangefarbene Holzdecken und einen riesigen Essbereich mit einem organisch-modernen Design. Es entsteht ein Zuhause, das Charakter bewahrt und trotzdem zeitgemäß wirkt.

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