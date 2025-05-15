Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 15.05.2025: Leben und Tod
44 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Ein Eishockeyspieler des ESV Kaufbeuren humpelt nach einem Schlagschuss gegen die Wade ins Klinikum der kreisfreien Stadt. Der Stationsleiter soll dafür sorgen, dass die lokale Sportprominenz in der entscheidenden Phase der Saison nicht länger ausfällt. Im Schockraum wird am frühen Sonntagmorgen Alarm ausgelöst. Dort macht sich das medizinische Personal bereit für einen Kampf um Leben und Tod. Und in Saarbrücken versorgt ein Assistenzarzt eine Handballerin. Handelt es sich um eine Bänderverletzung oder wurden auch Knochen in Mitleidenschaft gezogen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.