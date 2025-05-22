Keiner kann die Welt allein rettenJetzt kostenlos streamen
Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 22.05.2025: Keiner kann die Welt allein retten
44 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12
Der Rettungsdienst versorgt das medizinische Personal im Klinikum Kaufbeuren bei der Übergabe eines Patienten mit beunruhigenden Informationen. In der Notaufnahme wird zudem ein Mann behandelt, dem beim Heimwerken eine Schranktür auf den Fuß gefallen ist. In Neustadt sorgt der Zustand einer Leber für Sorgenfalten auf der Stirn. Deshalb hält der Assistenzarzt eine stationäre Unterbringung des Patienten für ratsam. Und ein Mann hat fälschlicherweise Antidepressiva eingenommen. Die Giftnotrufzentrale stuft das Medikament in hoher Dosis als bedenklich ein.
Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe: 12
12
