Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 12.03.2026: Ich habe mein Leben gelebt
44 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Blutarmut und sehr niedriger Blutdruck: Ohne invasive Behandlungsmethoden ist die Überlebenschance für einen älteren Herrn im Roten Kreuz Krankenhaus in Bremen gering. Der 93-jährige Mann lehnt jedoch intensive Therapien ab. Bei einer Dame deuten die Symptome auf eine innere Blutung hin. Und eine junge Frau hat deutlich mehr Alkohol konsumiert, als ihrem Körper zuträglich ist. Zudem leidet sie an einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung. Die Patientin benötigt einen deutlich höheren Betreuungsaufwand, als das medizinische Personal in der Notaufnahme leisten kann.
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Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.