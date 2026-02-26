Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 26.02.2026: Toller Laden
44 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Das medizinische Personal im Schockraum des Klinikums auf dem Winterberg oberhalb von Saarbrücken versorgt eine bewusstlose Frau mit einer großen Platzwunde am Kopf. Eine Computertomografie soll klären, ob eine Blutung im Gehirn vorliegt. Am frühen Sonntagmorgen geben die Vitalparameter eines weiteren Patienten Anlass zur Sorge. Nach einem Bauchwandbruch hat sich der Darm des Mannes nach außen gedrückt. Und im Sana Klinikum Lübeck leidet ein obdachloser Patient unter Krampfanfällen, die vermutlich durch einen Alkoholentzug ausgelöst wurden.
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Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.