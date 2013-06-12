Notaufnahme - Staffel 4 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Notaufnahme
Folge 6: Notaufnahme - Staffel 4 Folge 6
Im Landeskrankenhaus Graz wartet ein Patient auf seine Operation. Keine neue Erfahrung für den Mann, denn er musste schon viele Eingriffe über sich ergehen lassen, seit er im Sommer 2007 mit einem Kleinflugzeug verunglückte. Dabei wurde der Mann aus den Tragflächen über sich mit Kerosin übergossen und brannte am ganzen Körper. Zwar überlebte er knapp, aber die Ärzte schrieben ihn damals ab. Nur durch seinen starken Überlebenswillen kam der Mann durch. Heute werden bei ihm einige Hautpartien transplantiert und neu eingesetzt, denn trotz starkem Geist ist der Körper seit damals sehr geschwächt. Ein junges besorgtes Elternpaar kommt zu Dr. Schalamon in die Kinderchirurgie. Ihr wenige Tage alter Sohn will nicht essen, er erbricht häufig und hatte Blut im Stuhlgang. Der Arzt muss herausfinden, was der kleine Simon hat. Dabei deutet alles auf einen Darmverschluss hin. Und das kann bei allen, aber besonders bei einem derart kleinen Kind schnell lebensbedrohlich werden. In die Innsbrucker Notaufnahme kommt ein junger Mann, der sich beim Sport verletzt hat. Er ist Profifußballer und bei ihm steht mit einer Verletzung am Fuß die ganze Karriere auf dem Spiel....
