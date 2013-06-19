Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Notaufnahme

Notaufnahme - Staffel 4 Folge 7

ATVStaffel 4Folge 7vom 19.06.2013
Notaufnahme - Staffel 4 Folge 7

Notaufnahme - Staffel 4 Folge 7Jetzt kostenlos streamen

Notaufnahme

Folge 7: Notaufnahme - Staffel 4 Folge 7

50 Min.Folge vom 19.06.2013Ab 12

In der Kinderchirurgie im Landeskrankenhaus Graz hat Dr. Schalamon Dienst. Bereits am Tag zuvor hat er von einem neuen Fall erfahren, es handelt sich um die traurige Geschichte eines 8-jährigen Mädchens aus Syrien. Die Kleine wurde bei der Flucht aus ihrer Heimat Opfer einer Splittergranate. Zwar hat sie den Anschlag überlebt, ihre Beine aber sind übersät mit eingewachsenen Granatsplittern. Der Arzt steht vor der fast unlösbaren Aufgabe, diese hunderten Splitter aus den Beinen des Mädchens zu entfernen. Dazu kommen noch Verständigungsschwierigkeiten mit der Patientin und deren Familie, ein Dolmetscher wird gebraucht. In der Innsbrucker Notaufnahme steht plötzlich ein blutüberströmter Mann. Er ist zu Hause in eine Glastüre gefallen und hat sich eine tiefe und klaffende Schnittwunde am Arm zugezogen. Noch ist der junge Tiroler gut gelaunt, denn noch hat er die Wunde nicht gesehen, denn sie ist auf der Rückseite seines Oberarms. Er bittet die Ärzte der Notaufnahme, doch ein Foto mit seinem Smartphone für ihn zu machen. Als er die Verletzung sieht, wird dem Herrn dann aber doch etwas mulmig. Die Neonatologische Intensivstation des Landeskrankenhaus Innsbruck ist eine der europaweit führenden Frühchen-Stationen, mit einer besonders niedrigen Infektions- und Sterblichkeitsrate. Jedem Kind steht hier rund um die Uhr eine Pflegekraft zur Seite. Daher ist diese Abteilung auch die pflegeintensivste Station des gesamten Krankenhauses. Eine Mutter kommt täglich um ihre beiden frühgeborenen Zwillinge zu besuchen. Die körperliche Wärme der Mutter ist für die zwei Kleinen besonders wichtig, bald kräftig zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Notaufnahme
ATV
Notaufnahme

Notaufnahme

Alle 7 Staffeln und Folgen