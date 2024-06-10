Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

SAT.1Folge vom 10.06.2024
43 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 12

Seine gute Absicht wird einem Streetworker zum Verhängnis: Bei der Arbeit versucht er, eine hitzige Auseinandersetzung zu schlichten, wodurch er ins Fadenkreuz und dadurch in Lebensgefahr gerät. - Als Heinz Pomrowsky mit seiner Frau Gerlinde auf dem Weg zu einem Familienessen ist, ereilt ihn ein Anruf, der tragische Folgen für den Mann hat und einen dramatischen Rettungseinsatz erfordert.

