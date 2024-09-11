NOTRUF
Folge vom 11.09.2024: Missliche Lage
44 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12
Skurriler Einsatz für Rettungssanitäterin Julia Schwab: Ein Büromitarbeiter wird nach der kaltherzigen Abfuhr einer Kollegin bewusstlos in der verschlossenen Herrentoilette entdeckt. - Beängstigender Einsatz für Notfallsanitäter Fabian Rothe: Ein normalerweise tiefenentspannter Fitnesstrainer eskaliert plötzlich, randaliert in der Umkleide und droht nicht nur seinen Kursteilnehmern, sondern auch den Sanitätern. - Die Sanitäter müssen sich um einen liebeskranken Patienten kümmern.
